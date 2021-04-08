Son dakika: Türk Polis Teşkilatı 176. yaşında - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş, Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve beraberindekileri kabul etti.

Vali Memiş, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türk Polis Teşkilatının 176 yıldır zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre, gece gündüz fedakarca görev yaptığını söyledi.

Polis teşkilatının koronavirüs salgınında da fedakarca görev yaptığını ifade eden Memiş, "Bizler için canla başla görevlerinizi yerine getiriyorsunuz. Milletimiz, polislerimizin fedakarca yürüttüğü çalışmalarından, her zaman takdirle ve övgüyle söz etmiştir." dedi.

Erzurum'da yaklaşık 3 yıldır görev yaptığını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Son bir yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin ön saflarında sağlıkçılarımız ve siz kahraman polislerimiz ve jandarmamız yer almakta. Şunu belirtmek isterim ki hiçbir zaman Erzurum'da görev yaptığınızı unutmayın. Çünkü bu kent tarih boyunca Anadolu'nun adeta yılmaz bir bekçisi ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirdir. Sizlerin çalışmalarından hiçbir zaman şikayet almadım. Aksine her zaman yaptığınız örnek davranışlardan dolayı övgüler aldım. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben bir kez daha polis teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve kutsal vazifelerini icra ederken şehit olan polislerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan yakınlarına ve gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum."

Vali Memiş, konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a yapmış olduğu hizmetlerden ötürü plaket verdi.