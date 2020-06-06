Son dakika haber: ERZURUM İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE 'SANAL' MEZUNİYET TÖRENİ - Son Dakika

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri yeni tip Koronavirüs nedeniyle gördükleri 'sanal eğitimi', yine 'sanal mezuniyet' töreni ile noktaladı. Yurdun dört bir yanından törene bağlanan öğrenciler duygularını dile getirirken, dönem birincisi Enes Şimşek, arkadaşları adına kep fırlatarak geleneği yaşattı.

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm yüksek öğretim kurumlarında olduğu gibi İletişim Fakültesi'nde de 2019-2020 akademik yılının ikinci sezonda dersliklerde öğretim 16 Mart tarihi itibariyle durduruldu. Öğretim üyelerinin online olarak sürdürdüğü akademik sezonu tamamlandı. Derslerini bilgisayar ya da cep telefonlarından evlerinden online ortamda devam eden öğrenciler için İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde sanal ortamda bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk'ün fakülte bilgisayar laboratuvarında hazırladığı programa mezun olan yaklaşık 100 öğrenci bulundukları şehirlerden katıldı. Okul öğretim üyelerini de canlı bağlandığı tören Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk'ün açılış konuşmasıyla başladığı programda öğretim üyeleri tek tek söz alarak genç gazetecilere hem tavsiyelerde bulundu hem de veda etti. Sanal ortamdaki mezuniyet töreninde okulu birinci olarak bitiren Enes Şimşek, ikinci Suriye uyruklu Ahmet Neccar ile ikinci öğretimin dönem birincisi Emircan Kavukçu, duygularını dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından evlerinden törene katılan öğrenciler, pandemi sebebiyle yapılamayan diploma töreni için üzgün olduklarını dile getirdi. Öğrencilerin konuşmaları sonrası törene cüppe ve kepiyle katılan dönem birincisi Enes Şimşek, kep fırlatarak sanal da olsa mezuniyete ait geleneği yerine getirdi. Tören, öğrencilerin birbirlerini alkışlaması ve vedalarıyla sona erdi.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk, pandemi sürecinden öğrencilerle birlikte eğitimcilerin de olumsuz etkilendiklerini söyledi. Temiztürk, "Öğrencilerden çok biz fazlasıyla etkilendik. Yıllarca sınıf ortamında ders yapan eğitimciler olarak ekran karşısında ders anlatmak zevk vermedi. Şartlar bunu gerektirdiği için fakülte ve bölüm olarak dersleri olabildiğince işlemeye gayret ettik. Böyle bir dönemin sonuna da böyle bir mezuniyet uygun olacaktı. Zorunluluk ve dönemin ruhuna uygun olacağı için böyle bir tören uyguladık. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Temiztürk, son sınıf öğrencileri adına laboratuvarda maskeleriyle töreni takip eden 4 öğrenciye cüppelerini giydirdi.