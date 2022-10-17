Operasyonda muvazzaf uzman çavuş, daha önce açığa alınan bir astsubay ve 2 uzman çavuş, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve hemşire ile 2 sivil işçi yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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