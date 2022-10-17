Son dakika haber... Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

17.10.2022 15:36
Son dakika haber... Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Erzurum merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Erzurum merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün askeri yapılanması kapsamında faaliyet yürüten sözde "mahrem imamlar" ile örgüt içerisinde faaliyette bulunanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum merkezli Hatay, Adana, Antalya, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda muvazzaf uzman çavuş, daha önce açığa alınan bir astsubay ve 2 uzman çavuş, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı ve hemşire ile 2 sivil işçi yakalandı.

Şüpheliler Haşim K, Halit K, Celal A, Ercan Ç, Yunus Emre G, Mehmet T, Engin K. ve Yasin K'nin, gözaltına alındıkları illerde adli tahkikatları devam ediyor.

YORUMLAR
500
Erzurum gündem haberi: Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalar el sanatlarını sergiledi Erzurum gündem haberi: Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalar el sanatlarını sergiledi Başkan Palancıoğlu: 'Şehrimizin huzur ve güvenliği için, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bina tahsis ettik' Başkan Palancıoğlu: 'Şehrimizin huzur ve güvenliği için, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bina tahsis ettik' İzmir gündem haberi | İzmir'de lise öğrencilerine, 'terör örgütleri' anlatıldı İzmir gündem haberi | İzmir'de lise öğrencilerine, 'terör örgütleri' anlatıldı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:37 Libya'nın Türkiye ile anlaşmasına Yunanistan Dışişleri Bakanı'ndan provokatif cevap: Akdeniz'de güvenlik için ek riskler oluşturacak
15:18 Motosikletiyle kaza yapan genç denizci hayatını kaybetti
15:14 Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor
14:48 Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı
14:46 Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli ekibini genişletmek için internetten ilan verdi
14:33 Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından dert yandı: Muhaseben kötü
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:22 Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak isteyen zanlı kendisini itfaiye brandasının üzerine bıraktı
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 15:54:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Erzurum merkezli 6 ilde FETÖ operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement