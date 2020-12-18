Son dakika haber | Erzurum Ticaret Borsası'ndan ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği - Son Dakika

Son dakika haber | Erzurum Ticaret Borsası'ndan ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği

18.12.2020 17:11
Son dakika haber | Erzurum Ticaret Borsası'ndan ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği, System.String[]

Son dakika haberi... Erzurum Ticaret Borsası, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaçlı 55 çocuğa tablet hediye etti.

Erzurum Ticaret Borsası, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ihtiyaçlı 55 çocuğa tablet hediye etti.

Bugün gerçekleşen tören ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Erzurum Ticaret Borsası'nın katkılarıyla temin edilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 55 tablet, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral tarafından, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a imzalanan protokol ile takdim edildi. Yaklaşık 9 aydır etkili olan C ovid-19 salgını sebebiyle bu yıl eğitim yardımlarını uzaktan eğitime destek amacıyla tablet olarak yaptıklarını ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını ve bu anlamda maddi açıdan imkanı bulunmayan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına bir nebze katkıda bulunmak istediklerini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise tablet bilgisayarı bulunmadığı için derslerini takip edemeyen, öğrencilerimize destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığının katkıları ile alınan tabletlerin öğrencilerimizin geleceği için önemli bir katkı olduğunu vurgulayarak " Nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak eğitimlerine verdikleri destekten dolayı Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'a teşekkür etti.

Öte yandan gerçekleştirilen imza töreninin ardından, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz iki kurum arasında sürdürülen ortak projeler başta olmak üzere çeşitli konular ile İl Protokol Yürütme Kurulu protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara yönelikte bilgi alışverişinde bulundular. - ERZURUM

Son dakika haber | Erzurum Ticaret Borsası'ndan ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği
Son dakika haber | Erzurum Ticaret Borsası'ndan ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği

Koronavirüs, Türkiye, Erzurum, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Erzurum Ticaret Borsası'ndan ihtiyaçlı çocuklara tablet desteği - Son Dakika


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