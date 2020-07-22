Son dakika haber... Erzurum'un asırlık kumaşı "ehram"dan maske üretiliyor - Son Dakika

Son dakika haber... Erzurum'un asırlık kumaşı "ehram"dan maske üretiliyor

Son dakika gelişmesine göre Erzurum'da, tamamen koyun yününden üretilen asırlık kumaş ehramdan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske üretildi.

Erzurum'da, tamamen koyun yününden üretilen asırlık kumaş ehramdan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske üretildi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi alarak tescillenen ve geçmişte kadınların örtünmek amacıyla kullandığı ehram, çeşitli nakış teknikleriyle süslenerek şimdilerde ayakkabıdan cüzdana, kravattan cekete, masa örtüsünden anahtarlığa pek çok ürünün yapımında kullanılıyor.

Ata yadigarı olarak bilinen kumaştan, emekli el sanatları öğretmeni ve Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu'nun öncülüğünde, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla açılan kursta bir araya gelen 14 kursiyer tarafından maske üretilmeye başlandı.

Aziziye Belediyesince 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilen "Aziziye El Sanatları Üretim İşletmesi"nde erkek, kadın ve çocuklar için olmak üzere 3 farklı boyut, model ve renkte üretilen maskeler, 25 liradan satışa sunuluyor.

Beğeni aldı, talepler gelmeye başladı

Tamamen doğal ve el ürünü olarak üretilen maske, Kovid-19 ile mücadele sürecinde, görünüşüyle de beğeni ve talep almaya başladı.

ERAKDAY Başkanı Saltuklu, Erzurum'un yöresel dokuması ehramı geliştirmek, yaşatmak ve daha ileriye götürmek adına yürüttükleri faaliyetleri gazetecilere anlattı.

Çalışmalarını STK ve kamu iş birliğiyle yürüttüklerini belirten Saltuklu, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın yıllardır desteklediği dernekte ehramı, değişik ürünlerde ve platformlarda tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Ehramın özel bir dokuma kumaş türü olduğunu ifade eden Saltuklu, şöyle konuştu:

"Koyunlardan bahar dönemi kırkılan yünler, derelerde ve çaylarda yıkanır, pisliklerden ayıklandıktan sonra taraklarda taranır. Teşilerde bükülen ipler çirişte sertleştirilip daha sonra tezgahlarda dokunur. Bu dokunan ehramlarımız kadınlarda kapanmak ve soğuktan korunmak için boy örtüsü olarak kullanılır ama günümüzde kullanılmadığı için bu değerli yün dokuma ehramımızı çeşitli alanlarda modernize ederek değişik platformlara taşıyoruz ve üretiyoruz. Bugünlerde pandemiden dolayı maske takmak zorunlu. Kışın sıcak, yazın serin tuttuğu ve hava alması daha yüksek olduğu için ehramdan maske çalıştık ve çok da beğenildi. Üretimine devam edeceğiz."

Son dakika haber... Erzurum'un asırlık kumaşı ehram dan maske üretiliyor

Aziziye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Erzurum'un asırlık kumaşı 'ehram'dan maske üretiliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü Görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tutuklandı A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası konuştu: Yüreğimiz yandı Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış Yunan donanması Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı Ege'ye savaş gemileri konuşlandırdı Son Dakika: UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro kesinti cezası verdi 68 yaşındaki sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğunu asansörde istismar etti Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den gelen teklifi ailevi nedenden dolayı reddettiğini açıkladı Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti         
16:41
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı         
16:33
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi         
16:25
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu         
16:16
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım G.Saray'ın anlaştığı iddia edilen eski futbolcusu Hakan Balta: Herhangi bir teklif almadım         
16:01
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak         
15:34
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı         
15:24
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor Devlet desteğiyle topraksız tarım serası kuran girişimci, bu yıl 5 ton ürün almayı hedefliyor         
11:14
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor         
11:09
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı 90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
10:47
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek Galatasaray, Volkan Babacan için Medipol Başakşehir ile görüşecek         
07:44
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı         
06:57
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti         
21:37
Bursaspor, 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı Bursaspor, 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 20:01:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Erzurum'un asırlık kumaşı "ehram"dan maske üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei