Son dakika haber... Erzurum Yeni Medya Derneğinden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret - Son Dakika

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetim kurulu üyeleri son Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Levent Tuncer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ERMED Başkanı Gamze İspirli'nin yanı sıra Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Gülcan Nazlı, Perihan Ünlü, Salih Yalçın, Cemil Sarıtaş katıldı. Emniyet Müdürü Tuncer'e yeni görevinde başarı dileyen Başkanı İspirli, dernek olarak protokol ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni kurulan bir sivil toplum kuruluşu olarak kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde olduklarını belirten İspirli, "Dernek olarak protokol üyelerimize ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir yandan haber koşuşturması içerisinde bulunurken bir yandan da derneğimizle ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Hep birlikte çok daha güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz. Basın mensupları olarak Emniyetinin yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve bunları kamuoyuna aktarıyoruz. Erzurum huzurlu bir kent amacımız tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olmak" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer de, Erzurum'a hizmet etmekten mutlu olduğunu belirterek, gazetecilerin toplumu bilgilendirmek adına önemli bir toplum görevini icra ettiğini söyledi. - ERZURUM