Son dakika haber... Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika haber... Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz"

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, transfer çalışmalarında bazı isimleri belirleyip görüştüklerini belirterek, "28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz.

Son dakika haber... Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, transfer çalışmalarında bazı isimleri belirleyip görüştüklerini belirterek, "28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz." dedi.

Mehmet Özdilek, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde takımın yeni sezon öncesi kamp çalışmaları esnasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mavi-beyazlı ekibin yoğun tempoda hazırlık yaptığını anlatan Özdilek, "Mevcut içinde tutmak istediğimiz oyuncularımız vardı. Bunların birçoğunu tutarak yolumuza devam ettik. Bunların dışına çıkan bir Sehic oldu. Onu da tutmak isterdik ama heyecan için kendine yeni bir yol haritası çizdiği için böyle bir ayrılık oldu. Ona da teşekkür ediyorum çünkü Erzurumspor ile Sehic'in birlikteliği uzun oldu. Bulunduğu süreçte çok doğru hizmetlerde bulundu. Ömer Şişmanoğlu ile de devam etmek isterdik ancak kendisi hizmetini çok fazla devam ettirmek istemedi kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özdilek, eksik bölgelerdeki sıkıntıları gidermek için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, mevcut kadroda kontratı biten birkaç futbolcu ile anlaştıklarını anımsattı.

Süper Lig'de kendini kanıtlamış oyuncuları almak istediklerini ifade eden Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

" Jugurtha Hamroun, Gabriel Obertan ve Emrah Başsan'ın kontratlarını yeniledik. Özellikle eksik bölgeleri tamamlamak için yoğun bir çaba içine girdik. Geçen seneden izlediğimiz, bu ligde oynayarak performansıyla herkesin takdirini kazanmış oyuncular vardı. Aslında şampiyonluk yolunda giderken bu belirlemeleri çok önceden yapmıştık. Bu sene lig 21 takımlı olacak, dolayısıyla bu takımların planlamasına sekte vurdu diye düşünüyorum. Bu dönemdeki transferlere bakıldığı zaman hep yurt içi transfer değişimleri oldu. Dışarıya açılmadan bu süreci böyle yürütüyoruz."

"Yeni transferler takıma nefes aldırdı"

Özdilek, takımda birçok mevkiye ihtiyacın olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birçok mevkiye ihtiyacımız var. Arturo Mina iki yıldır bu ligde oynayan kariyeri olan iyi bir savunma oyuncusu, onu aldık. Alanyaspor'da Kaan Kanak'ı aldık sağ bekte alternatifimiz varken solda yoktu. Mücahit'in kiralık olmasından dolayı geri dönüşü biraz süreç aldı. O bölgede iki Türk oyuncuyla oynamanın daha pratik olacağını düşünüyorum. Mitchell Donald'ı da ofansif anlamdaki etkinliğinden ve gücünden yararlanmak ve gücümüzü güç katacağına inandığımız için aldık. Yine Litvanya Milli Takımı'nın önemli kanat oyuncularından Arvydas Novikovas'ı aldık, o da kapasitesi yüksek bir oyuncu. Bunların takıma katılması bize en azından nefes aldırdı."

"Bize katkı sağlayacak oyuncuları takıma katıyoruz"

Özdilek, taraftarların transfer noktasında sabırlı olması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"İsimleri belirledik, görüşme halindeyiz. Sanıyorum birkaç gün içinde diğer oyuncular bünyemize katılacak. Yolumuza daha güvenli şekilde devam edeceğiz. Aslında en büyük sabırsızlığı ben yaşıyorum çünkü bunun antrenman süreci var. Her katılan oyuncunun zihinsel olarak adapte olsa bile fiziksel olarak adapte olması için dört beş haftaya ihtiyacı var."

Takımdaki mevcut oyuncu ile gelecek futbolcuların uyumunun çok önemli olduğunu vurgulayan Özdilek, bu şekilde bütün futbolcuların Erzurumspor'a katkı sunabileceğini kaydetti.

"Ön protokol yaptığımız birkaç oyuncu daha var"

Özdilek, "Ön protokol yaptığımız birkaç oyuncu daha var ama netleşmesi için zaman geçmesi gerekiyor. Bir stoper, iki santrafor ve bir orta saha oyuncusu ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. İyi takım olmak için birlikte çalışmak çok önemli. Geçen seneden kalan oyunculara bu anlayışı ve birlikteliği çok net anlatabiliyoruz. Her katılan oyuncuya bunu tekrar baştan anlatmak ve onlarla çalışmayı daha aktif hale getirmek için haksızlık etmemek lazım. Birlikte oynayacağı oyuncuyu her yönüyle tanıması gerekiyor. Bu bir zaman." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımlar mevcut kadroyu korumayı başarı gibi görünüyor"

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu 21 takımla gerçekleştireceğini anımsatan Özdilek, bu durumun takımlarda geniş kadro kurmasına neden olduğunu anlattı.

Mehmet Özdilek, şunları kaydetti:

"Yoğunluktan çok planlamayı yaparken oyuncu havuzunu iyi irdelemek lazım. Bir iki takım haricinde bütün takımlar mevcut kadroyu korumayı başarı gibi görünüyor çünkü havuzda da çok fazla oyuncu yok. Fikstür gelecek hafta çekilecek gibi görünüyor ama yapılacak planlama haftaların nasıl gideceği konusunda bizi biraz daha aydınlatacak. Söylemler ilk yarı 16, ikinci yarı ise 24 hafta şeklinde. 40 hafta çok uzun. Kadro derinliği çok önemli, çünkü sakatlığı, formsuzluğu ve ceza durumu var. Hava ve saha şartları değişikliğini göz önünde tutarsak mevcut kadroyu geniş ve güçlü yapmak çok önemli. Biz de 28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz. Onun için aldığımız oyuncuların katkıları, hem bu ligi bilmeleri hem de tecrübe istikrarları çok önemli. Aldığımız oyuncular katkı sağlayacak, bundan hiçbir şüphem yok."

Erzurumspor Kulübü, Jugurtha Hamroun, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:31

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: '28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz' - Son Dakika Spor
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