Suriye'de Esad rejiminin Halep'e bağlı Atarib kentine düzenlediği topçu saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi, Halep'e bağlı Atarib kentinde bir yerleşim bölgesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklara göre, Esad rejiminin saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılar da Bab al-Hawa'daki yakınlardaki sahra hastanelerine taşıdı.

Bölgedeki sivillerin evlerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler, bölgeyi temizlemek için çalışmalara başladı.

(Yousef Talha/ İHA)