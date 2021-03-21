Son dakika haber... Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü

21.03.2021 13:18

Son dakika gündem haberi: Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek, hastaneye top ateşiyle gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek, hastaneye top ateşiyle gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed güçlerinin El Eterip ilçesindeki hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu aralarında bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Layis, 4'ü ağır 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ebu Layis, sivil savunma ekiplerinin yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdığını ifade etti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son dakika haber... Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü
Son dakika haber... Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü
Son dakika haber... Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü
Son dakika haber... Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü

Suriye, Rusya, İdlib, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu Son Dakika: Türkiye'de 21 Mart günü koronavirüs nedeniyle 102 kişi vefat etti, 20 bin 428 yeni vaka tespit edildi Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Şampiyonluk yolundaki kritik derbi başladı! Canlı anlatım
Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin Ali Babacan'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Allah kimseyi böyle birine muhtaç etmesin         
20:34
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
Juventus, sahasında Benevento'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı Juventus, sahasında Benevento'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı         
20:02
Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü Öfkeli adam yerden aldığı şişeyle birlikte yürüdüğü genci öldüresiye dövdü         
19:34
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı         
19:13
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi         
18:15
ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım         
17:54
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi         
16:44
Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu         
16:39
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı         
14:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 20:47:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Esed rejiminin İdlib'de hastaneye düzenlediği saldırıda biri çocuk 6 sivil öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei