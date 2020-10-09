Son dakika haber! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti

09.10.2020 22:25
Son dakika haber! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Şinen köyüne düzenlediği saldırılarda 1 çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Şinen köyüne düzenlediği saldırılarda 1 çocuk yaşamını yitirdi.

İdlib'in kuzeyindeki Maaratünnuman ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, İdlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki Kefer Avid, Mejdleye, Kensafra, Şinen, Freyke ile batı Halep kırsalındaki Kefer Amme ve Tukad köylerine çok sayıda roket ve havan saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim güçlerinin Şinen köyüne yapılan saldırısında 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleştirilen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Beşşar Esed, Suriye, Çocuk, İdlib, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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