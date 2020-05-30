Son dakika haber! Esenboğa Havalimanı, 1 Haziran'a hazır - Son Dakika

ANKARA Esenboğa Havalimanı'nda, 1 Haziran'da başlayacak uçuşlar öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen iç hat seferleri, 1 Haziran Pazartesi günü İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak ilk sefer ile yeniden başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sertifikasyon programı kapsamında sertifika verilen havalimanlarından Esenboğa'da 1 Haziran için hazırlıklar tamamlandı. Havalimanı, baştan aşağıya dezenfekte edilip, temizlendi. Her noktaya otomatik dezenfektanlar konuldu. Ayrıca yolcuların havalimanı girişinden uçağa bininceye kadar kullanacakları alanlara sosyal mesafe kuralına uygun çizgi çekildi. Görevlilerin bulunduğu gişelere de yolcularla teması önlemek için şeffaf plakalar konuldu.

Girişte termal kameralar ile ateşleri ölçülecek yolcuların ilk kapıda biniş kartları kontrol edilecek ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kırmızı çizgilerde bekleyerek güvenlik noktasından geçecek. İlk güvenlik noktasından geçen yolcular uçuş biletlerini almak için ilgili firmaya giderek, kimliğini bilet makinesine okutup, otomatik olarak biletini temas olmadan alabilecek. Ardından 2'nci güvenlik kapısından geçen yolcular, yine temas olmadan vücut tarama cihazından geçecek. Şüpheli bir durumda tek kullanımlık eldiven kullanan görevliler tarafından üst araması yapılacak. Havalimanında tüm görevliler de maske ve yüz siperliği takacak.