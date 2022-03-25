Esenler'de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 1 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, mahallede büyük panik yaşandı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Esenler Çifte Havuz Mahallesi Hüner Sokaktaki 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi sonucu üst katlarda yaşayan 5 kişi mahsur kaldı. Olayı gören civardaki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede kurtarılan vatandaşlardan biri dumandan etkilendiği için olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL