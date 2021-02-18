Son dakika haberi: Esenler'de 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Esenler'de 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

18.02.2021 18:28
Son dakika haberi: Esenler'de 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre ESENLER'de farklı tarihlerde 7 ayrı "Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

ESENLER'de farklı tarihlerde 7 ayrı "Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler'de bu yıl içinde farklı tarihlerde 7 ayrı "Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" olayının failleri oldukları tespit edilen kişilere yönelik olarak, dün Fatih'te kaldıkları adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda Ö.T.(27) ve S.Y.(20) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, çalınan eşyaları sattıkları anlaşılan N.Ö.(59) de Fatih'te başka adreste yakalandı. Daha önceden benzer suçlardan poliste suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Esenler, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Esenler'de 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Esenler'de 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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