Operasyonda Ö.T.(27) ve S.Y.(20) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, çalınan eşyaları sattıkları anlaşılan N.Ö.(59) de Fatih'te başka adreste yakalandı. Daha önceden benzer suçlardan poliste suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenler 'de bu yıl içinde farklı tarihlerde 7 ayrı "Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" olayının failleri oldukları tespit edilen kişilere yönelik olarak, dün Fatih 'te kaldıkları adrese operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Esenler'de 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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