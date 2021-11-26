İSTANBUL-ESENLER'DE ADIM ATAN HERKES BU UYGULAMAYLA KAZANIYOR - Son Dakika

Yürüdükçe kazandıran maraton başlıyor

İSTANBUL,(DHA)- Obeziteyle mücadele etmek ve insanların sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak için Esenler'de 'Adım Maratonu' projesi yapıldı. Süreklilik göstereceği belirtilen projenin startını bugün, Belediye Başkanı Tevfik Göksu verdi. Göksu, 'Gelecek için sağlıklı nesiller yetiştireceğiz. Bundan sonra Esenler'de atılacak olan her adım ödüldür' dedi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, AdımApp Ödüllü Adım Sayar uygulamasıyla obeziteye karşı mücadele etmek ve insanların sağlıklı yaşamına katkıda bulunmak için süreklilik gösteren ve 30 günde bir yapılacak olan 'Adım Maratonu' projesini bugün hayata geçirdi. İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşların Esenler sınırları içinde katılabileceği ve belli aralıkları kapsayan zaman dilimlerinde yapılacak yarışmalarda herkes attığı adıma göre ödüller kazanacak. Yarışmacılar isterlerse ödüllerini sosyal sorumluluk kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlara bağışlayabilecek.

IOS ve Android marketlerde bulunan AdımApp uygulamasını indirerek katılım sağlanabilen ve belli aralıkları kapsayan zaman dilimlerinde yapılacak yarışma; çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde olacak. İlk etap 26-27-28 Kasım Tarihlerinde gerçekleşecek. 3 günde atılan adımları kapsayacak olan Adım Maratonu'nda her katılımcıya yağmurluk hediye edilirken ilk üçe girenlere de tablet, bilgisayar, bisiklet ile derecesine göre 1 yıllık, 6 aylık ve 3 aylık ücretsiz yüzme havuzu üyeliği elde edecek.

HAREKETE TEŞVİK EDECEK

Obezitenin dünyada en çok karşılaşılan sorunlardan olduğunu belirten Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bu soruna çözüm üretip farkındalık kazandırmak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. İstanbul'un genç nüfusa sahip ilçelerinden birinin de Esenler olduğunu vurgulayan Başkan Göksu, 'Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için onları harekete teşvik edecek, onları hareketlendirecek, onları motive edecek bir takım işler yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de zannediyorum Türkiye'de bir ilk uygulama olarak Esenler sınırları içerisinde hepimizi harekete teşvik edecek, hepimizi hareket ettikten sonra, önce sağlığımızı kazanacağımız daha sonra da sağlıkla beraber ödüller kazanacağımız bir projeyi başlatıyoruz' açıklamasını yaptı.

ASIL MAKSAT SAĞLIK

On bin adımla tişörtlerle başladığımız ödüller, DC tabletlere kadar devam edecek. Hatta olayın bir başka boyutu da attığınız adımlarla Yeşilay, Kızılay gibi yerlere katkıda bulunabileceksiniz. Bir taraftan adım atarak hareketle sağlığınıza, bir taraftan da belki de kendi imkanlarınızla ortaya koyamayacağınız bir takım imkanlara da kavuşmuş olacaksınız. Tabii buradaki asıl maksat Esenler'deki her bir kardeşimizin sağlıklı bir şekilde hayata devam etmesidir? şeklinde konuştu.

ADIM ATIP ÖDÜL KAZANACAĞIM

Uygulamanın tanıtımına katılan 14 yaşındaki Fatmanur Munikli, 'Uygulamayı çok beğendim. Hem adım atıyorsun hem de ödül kazanıyorsun. Sağlıklı yaşam için ve obeziteye karşı çok yararlı uygulama olmuş. Ben de uygulamayı indirip adım atarak ödül kazanmaya çalışacağım' dedi.