Son dakika haber... Esenler'de akli dengesi yerinde olmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Esenler'de akli dengesi yerinde olmayan 84 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Kazım Karabekir Mahallesi Bahadır Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri polise haber verdi.

Dürdane Abay'ın kendisi gibi akli dengesi yerinde olmayan iki kızıyla beraber yaşadığı daireye gelen polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılması sonucu eve giren polis, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Dürdane Abay'ın iki kızı da emniyete götürüldü.

Ekiplerin yaptığı incelemede evde bir miktar da çöp biriktiği görüldü.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.