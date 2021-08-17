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Son dakika haber: Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların hak sahipleri belirlendi - Son Dakika

Son dakika haber: Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların hak sahipleri belirlendi

17.08.2021 13:42
Son dakika haber: Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların hak sahipleri belirlendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce 15 Temmuz Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce 15 Temmuz Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Eski Metris Kışlası'nın olduğu askeri alanda yer alan Esenler Rezerv Yapı Alanı 1. Etap 1. Kısımdaki 531 konutun kura çekiliş töreni öncesi yaptığı konuşmada, olası İstanbul depremine karşı ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'da 7 milyon 100 bin bağımsız bölüm olduğunu, bunun 2,5 milyonunun 1999 deprem yönetmeliğine göre 2000'den sonra yapıldığını anlatan Göksu, yaklaşık 1,5 milyon dönüşmesi gereken konut, 300 bin ise acil dönüşmesi gereken konut bulunduğuna dikkati çekti.

Kentin yapı stoku, yer altı ve yer üstünden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2,5 yılda deprem çalıştayı ve kentsel dönüşüm için internet sitesi yaptığını anlatan Göksu, "(Şu anda tespit yapıyoruz.) Neyin tespitini yapıyorsunuz? Zaten tespitler yapılmış. Çalıştayın sonunda başka bir özel yöntem gelecek mi? Hayır. Yapılacak tek iş var, konut stokunun yenilenmesi. Konut stokunun yenilenmesi için ne yapılması gerekir? Bir; emek verilmesi, iki; samimi olmak, üç; iş yapma niyetinin olması gerekir. İBB'ye şu soruyu sormak istiyorum; 2,5 yılda depremle ilgili ne yaptınız? Bayrampaşa'da AK Parti döneminde yapılan 2 bin küsur konutu dağıtmaktan dahi acizler. İstanbul'da hasarlı olduğu kesin tespit edilmiş, hatta 1999 depreminden beri risk taşıyan binaların hepsi CHP'li belediye. Laf değil, iş yapacaksınız. Samimi olacaksınız. Çıkıp kapı kapı dolaşmak, reklam yapmak çok kolay. Allah korusun deprem gelip vurduğunda, hiçbirimizi bu algı şovları kurtaramayacak." diye konuştu.

"116 bin konutun dönüşümü AK Parti'li ilçe belediyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor"

İstanbul'da 68 bölgenin riskli yapı alanı ilan edildiğini ve bu bölgedeki sorumlulukların 46'sının ilçe belediyelerinde olduğunu aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"İlçe belediyelerine de bakın, CHP'li sadece 2 belediye var. O da biri AK Parti'deyken, biri de bir önceki dönemde AK Parti'deyken ilan edilmiş. Bir tane CHP'li belediye yok. Oysa yıkılması gereken binalara baktığınızda en fazla bina orada. Ama bir tane riskli yapıyı dönüştürmek üzere yetki alınmış CHP'li belediye yoktur. Burada 116 bin konutun dönüşümü var. 116 bin konutun dönüşümü şu anda AK Parti'li ilçe belediyeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi kaç konut dönüştürüyor? 140+120. Ne büyük iş değil mi? Peki ne demişti İBB Başkanı, '4 yılda İstanbul'un bütün konut sorununu, kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim. 100 bin konut üreteceğim. Her yıl 20 bin konut dönüştüreceğim.' Nerede?"

İBB'nin 28,9 milyar lira bütçesi olduğunu kaydeden Göksu, "Bütçenden kentsel dönüşüme kaç para ayırdın? Kaç para ayırmış biliyor musunuz? 257 milyon. 257 milyonla yapacağınız sadece 500 konuttur. Biz geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesine bir öneride bulunduk. Dedik ki, size her ay merkezi hükümetten 1,2 milyarın üzerinde para geliyor. Sadece 2 ay gelen paranızı bu yıl depreme ayırın, gelin size her türlü yetkiyi verelim. Yapmadılar. Yapmazlar. Çünkü meseleleri iş yapmak, İstanbul'un derdini çözmek değil. Zaten İBB Başkanı'nın gündeminde İstanbul da yok, başka işlerle meşgul." ifadelerini kullandı.

İBB AK Parti Grubu olarak Meclis'te Deprem Araştırma Komisyonu kurduklarından bahseden Göksu, komisyonun sonuçlarının 12 Kasım'da paylaşılacağını duyurdu.

Esenler'deki kentsel dönüşüm

Esenler'in İstanbul'da yapı stoku en sorunlu ilçelerden biri olduğunu belirten Göksu, "2009'dan beri Esenler'de Belediye Başkanlığı yapıyorum. Geldiğimiz günden bu tarafa Esenler'de yaklaşık olarak dönüşmesi gereken 98 bin 160 konutumuz vardı. Özellikle Esenler'de 1 metrekare dahi boş alan olmadığı için, rezerv alan üretmeniz ve bu konutları dönüştürmeniz gerekiyordu. Büyük bir seferberliğe, kampanyaya girerek, bu dönüşümün olması için nasıl bir yöntem geliştirebiliriz diye büyük emek ortaya koyduk. Bu emeğin sonucunda 98 bin 160 konutun 56 binini yeniledik. Geriye kalan 42 bin konutun da birinci etapta 16 bin 500'ünü yenileyerek, transfer ediyoruz." bilgisini verdi.

Bölgede 6 bin 800-7 bin civarında konut üretildiğine işaret eden Göksu, "Bu konutların 3 bin 800'ünün ihale aşamaları, tapuları bitti. İBB'nin ayırdığı kentsel dönüşüm bütçesi ne kadardı? 257 milyon. Şu ana kadar bizim buraya harcadığımız para ne kadar? 1,8 milyar. Bu konutlarımız bitti. Bugün ilk etabının kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim ediyoruz. Ondan sonra sürekli kuralar çekerek, hak sahiplerine teslim edip riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıp buraya transfer edeceğiz." dedi.

Esenler'in Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'de teknokent ilan edilen ilk ilçe olduğuna değinen Göksu, şunları kaydetti:

"Burası 108 parametrede akıllı kent uygulamalarının yapılacağı önemli bir şehir. Şu şehirde yaklaşık kişi başına düşen yeşil alan aradaki şeyleri saydığınızda 33 metre, sadece aktif park alanlarını saydığınızda 18 metre. Dünya standartları çerçevesinde, yeşiliyle güvenliğiyle donatısıyla her donatıya ulaşmak maksimum 400 metre. Aynı zamanda burası örnek bir kentsel dönüşüm uygulama alanı. Bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla beraber, uygulamacımız TOKİ ile birlikte yapıyoruz."

Konuşmanın ardından, "Akıllı ve Güvenli Şehir Esenler"in ilk etabındaki 531 konutun kura çekiliş töreni, noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kentsel Dönüşüm, 15 Temmuz, Esenler, Noter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların hak sahipleri belirlendi - Son Dakika


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