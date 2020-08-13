Son dakika haber: Esenler'de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Esenler'de mahalle kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Polis ekipleri kavga olan mahalleye onlarca polis otosu ile girdi

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgayı onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye giren polis ekipleri ayırdı.

Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Tuna Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi katıldı. Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdılar. Bazı evlerinden çatılarından adeta yağmur yağan gibi kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi ise kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.