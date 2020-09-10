Esenler'de maske, mesafe ve hijyen denetimi - Son Dakika

Esenler'de maske, mesafe ve hijyen denetimi

İSTANBUL, (DHA)- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte ülke genelinde başlayan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Esenler'de de denetimler yapıldı. Esenler Kaymakamı Adil Karataş liderliğindeki ekip; sokaklar, fırınlar, manavlar ve pazarda maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı Covid -19 tedbirleri kapsamında yapılacak denetimlerle ilgili dün 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelge doğrultusunda Esenler'de de polis ve zabıta ekipleri harekete geçerek maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Esenler İsmetpaşa İlkokulu önünden başlayan denetimlere, Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş da katıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerleri tek tek denetleyen ekipler, kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu. Esenler Kaymakamı Adil Karataş ve Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş da, denetimler sırasında hem vatandaşlarla sohbet etti hem de kurallara uymaları gerektiğini söyledi.

32 EKİP SOKAK SOKAK DENETİM YAPTI

Esenler Kaymakamı Adil Karataş, 16 mahallede toplam 32 ekibin denetimleri sürdürdüğüne dikkat çekerek, 'Sağlık için, hepimiz için mottosuyla geliştirdiğimiz bir denetim. Son zamanlarda vakalar git gide artmakta. Buna bir farkındalık yaratmak, yerinde uyarı yapmak için bu denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle maske takmalarını rica ediyoruz. Bu hastalığı yeneceksek hep beraber yeneceğiz. Hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Gördüğümüz uyumsuzlukları kesinlikle affetmeyeceğiz ve idari yaptırım uygulayacağız. Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan ricamız maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmesi' dedi.

VATANDAŞLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına vatandaşların muhakkak uyması gerektiğini söyleyen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, 'El birliğiyle bu hastalığı yeneceğiz. 16 mahallemizde ayrı ayrı ekipler kurarak gelen her şikayeti ayrı ayrı değerlendiriyoruz ve idari yaptırım da uyguluyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunu da el birliğiyle vereceğimiz mücadele ile atlatacağız' ifadelerini kullandı.

'BAŞKALARINI DA DÜŞÜNEREK MASKE TAKMALIYIZ'

Denetimler sırasında pazarda alışveriş yapan Leyla Mustafa, 'Bence cezaların daha çok artması gerekiyor. İnsanlar düşük rakamları öderim diye uymayabiliyor. Sadece kendimizi değil, diğer insanları da maske takarak koruyoruz. Maske takmayanlar başkasının hakkına giriyor. Çocuklar maske takmayanlar yüzünden okula gidemiyor. Çocuklarımız için tedbir almalıyız ve kendimizi düşünmüyorsak başkalarını düşünmeliyiz' dedi.

Pazar esnafı Turgut Yiğit ise, 'Genelde kurallara uymaya çalışıyoruz. Tezgahın arkasında durarak da mesafeye uymaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz kurallara bizden daha çok uyuyorlar, maskelerine dikkat ediyorlar. Mümkün olduğu kadar temassız satış yapmaya çalışıyorum' ifadelerini kullandı.