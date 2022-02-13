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Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı - Son Dakika

Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı

13.02.2022 15:51

Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı Kardeşini öldüren genç gözaltına alındı Esenler'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genci öldüren kişinin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı

Kardeşini öldüren genç gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenler'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genci öldüren kişinin kardeşi olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde, 17.35'te meydana gelen olayda 27 yaşındaki M.D., uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce cinayete ilişkin yapılan incelemelerde M.D.'yi, kardeşi B.D.'nin öldürdüğü tespit edildi. Ekipler, kardeşini öldüren şüpheliyi cinayetin hemen ardından Atışalanı Caddesi'nde gözaltına aldı. Şüphelinin kardeşini öldürdüğü ruhsatsız tabanca ise Kemer Mahallesi'nde bir çöp konteynırında bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., 'kasten öldürme' suçlundan adli makamlara sevk edildi.

Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı
Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı
Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı
Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı
Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı
Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı

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Saldırı, Esenler, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gencin katil zanlısı kardeşi çıktı - Son Dakika
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