Son dakika haber! ESENLER'DE POLİS EKİPLERİ İFTARLARINI DENETİM SIRASINDA AÇTI - Son Dakika

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlere başladı. Esenler 'de polisler iftarını denetim sırasında açtı. Çevredeki esnaf ise polislere tatlı ikram etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte denetim yaptı. Yapılan denetimlerin iftar saatine denk gelmesiyle polis ekipleri iftarını görev başında açtı. Çevredeki esnaf ise iftar sonrası polislere çay ve tatlı ikram etti. Denetimlerin gece boyu süreceği öğrenildi.

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