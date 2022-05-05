Son dakika haber: Esenler'deki kadın cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi - Son Dakika

Esenler'de, 19 yaşındaki kadının, kendisine saplantılı olduğu iddia edilen kişi tarafından sokakta silahla öldürülmesine ilişkin görüntülere yayın yasağı konuldu.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili görüntülerin medyada yer almasının, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olmaması, yakınlarının ve toplumun olumsuz etkilenmemesi için yayın yasağı talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kararda, talebin kabul edilerek Asiye Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Esenler'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ümit K, sokakta yolunu kestiği Asiye Atalay'ı silahla öldürmüştü. Şüphelinin, Atalay'ın kendisinden ayrılma isteğini kabul etmediği ve onu saplantı haline getirdiği öne sürülmüştü.

Kaçan şüpheli, Arnavutköy'de olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.