Son dakika haber: Esenler'deki kadın cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Esenler'deki kadın cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi

05.05.2022 18:33
Son dakika haber: Esenler'deki kadın cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi

Gelen son dakika haberine göre Esenler'de, 19 yaşındaki kadının, kendisine saplantılı olduğu iddia edilen kişi tarafından sokakta silahla öldürülmesine ilişkin görüntülere yayın yasağı konuldu.

Esenler'de, 19 yaşındaki kadının, kendisine saplantılı olduğu iddia edilen kişi tarafından sokakta silahla öldürülmesine ilişkin görüntülere yayın yasağı konuldu.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili görüntülerin medyada yer almasının, soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olmaması, yakınlarının ve toplumun olumsuz etkilenmemesi için yayın yasağı talebinde bulunduğu kaydedildi.

Kararda, talebin kabul edilerek Asiye Atalay'ın öldürülme anına ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Esenler'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Ümit K, sokakta yolunu kestiği Asiye Atalay'ı silahla öldürmüştü. Şüphelinin, Atalay'ın kendisinden ayrılma isteğini kabul etmediği ve onu saplantı haline getirdiği öne sürülmüştü.

Kaçan şüpheli, Arnavutköy'de olayda kullandığı silahla yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
ASİYE'NİN KATİLİNİN YAKANDIĞI EV; SİLAH BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ ASİYE'NİN KATİLİNİN YAKANDIĞI EV; SİLAH BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından

Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliği, Asiye Atalay, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Esenler'deki kadın cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:41:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Esenler'deki kadın cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement