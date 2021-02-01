Son dakika haber! Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haber! Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

01.02.2021 12:11

Son dakika yerel haberi... - Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor Sıcak yemek yardımından bebek bezi ve mamaya, evde sağlık hizmetinden ambulans desteğine, istihdamdan özel eğiteme kadar birçok alanda vatandaşların yanında olan Esenyurt Belediyesi sosyal belediyecilik...

- Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL - Sıcak yemek yardımından bebek bezi ve mamaya, evde sağlık hizmetinden ambulans desteğine, istihdamdan özel eğiteme kadar birçok alanda vatandaşların yanında olan Esenyurt Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik alanında insanı ve dayanışmayı ön plana alan Esenyurt Belediyesi Ocak ayında da çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan vatandaşların yardımına koşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 10 bin 743 porsiyon yemek yardımında bulundu. 7 bin 918 adet alışveriş kartı, bebek bezi ve mama desteği sağlayan ekipler soğuk kış aylarında başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine 582 adet de kıyafet yardımında bulundu.

Hastalar yalnız bırakılmadı

Özel Eğitim Merkezi'nde, 69 çocuğa 201 seans dil ve konuşma ile oyun terapisi ve bireysel eğitim veren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 613 kişiye hasta nakil, bin 334 kişiye evde sağlık hizmeti, bin 287 kişiye de toplu taşıma hizmeti verdi. 45 kişiye evde kuaför ve kişisel bakım hizmeti de veren ekipler, 48 kişiye evde temizlik ve 189 kişiye de sağlıklı beslenme ve diyet programı uyguladı.

820 kişi işe yerleştirildi

İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak vatandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, Ocak ayı içerisinde 820 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı.

Bozuk yollar ve kaldırımlar yenileniyor

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 4 bin 45 ton asfalt, 13 bin 491 metrekare parke döşemesi yaptı.

Daha yeşil bir Esenyurt için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde 257 ağaç dikti. 24 bin 309 çiçek ve 538 çalı dikimi de yapan ekipler Esenyurt'u güzelleştirmeye devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçede bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları çalışmalarını artıran ekipler can dostlarımız için ilçede 22 bin 500 ton mama dağıtımı yaptı. 820 hayvanın tedavisini yapan ekipler, 966 hayvanın da aşılamasını yaptı.

Son dakika haber! Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber! Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber! Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor
Son dakika haber! Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Esenyurt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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