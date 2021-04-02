Son dakika haber! Esenyurt, örnek bir kentsel dönüşüm başarı hikayesi sunuyor

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, tarladan metropole dönüşen Esenyurt'un örnek bir kentsel dönüşüm başarı hikayesi sunduğunu bildirdi.

Özyurtlar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt, 1999'da yaşanan İzmit ve Düzce depremlerinden sonra başlatılan yenilenme çalışmalarıyla büyük bir dönüşümden geçti.

Depremlerden önce çarpık kentleşmenin yaşandığı ilçede 2000'li yıllarda hız kazanan kentsel dönüşüm hareketine, yeni deprem yönetmeliği yön verdi. Riskli binalar, yıkılıp yönetmeliğe uygun olarak yenilendi. Sıfırdan yapılan binalarda da yönetmelik dikkate alındı.

İlçenin 100 bini geçmeyen nüfusu, o günlerden bu yana yapılan kentsel dönüşüm faaliyetleriyle 1 milyona ulaştı.

"Tarladan metropole dönüştü"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, 32 senedir bulunduğu Esenyurt'un, İstanbul için büyük bir şans olduğunu bildirdi.

Tarladan metropole dönüşen Esenyurt'un kentsel dönüşümde bir başarı hikayesi yazdığını, projeleriyle bu dönüşüme önderlik ettiklerini kaydeden Özyurt, şu açıklamalarda bulundu:

"İzmit ve Düzce depremlerinden sonra tümüyle yenilenen Esenyurt, o günlerden bu yana kapsamlı bir kentsel dönüşüm sürecinden geçti. Çarpık kentleşmeye neden olan riskli binalar yıkılarak yerine yönetmeliğe uygun binalar yapıldı. Deprem karşısında insanların güvenli yaşam arayışları, talebi Esenyurt'a yönlendirdi. 1998'den önce 100 bin civarında nüfus vardı. Esenyurt, şu anda 1 milyonla İstanbul'un en kalabalık ilçesi. Bu nüfus, İstanbul'un deprem riski taşıyan bölgelerinden geldi. Esenyurt olmasaydı bu insanlar hala eski riskli binalarında yaşama savaşı içinde olacaklardı."

Özyurt, Esenyurt'un demografik özellikleriyle İstanbul'un ilçeleri arasında ayrıştığını, genç ve aktif nüfusuyla yükselen bir ekonomiye sahip olduğunu, kozmopolit yapısıyla da kültürel bir çeşitlilik sunduğunu anlattı.

"Esenyurt daha iyi tanıtılmalı"

Tamer Özyurt, Esenyurt'un nüfus, ekonomi, bütçe, kültür ve benzeri alanlarda sahip olduğu avantajlardan bahsederek, ilçenin bu özellikleriyle öne çıktığını bildirdi.

Özyurt, "Esenyurt'un tek dezavantajı iyi pazarlanamıyor. Esenyurt'un önce kendini, zenginliğini fark etmesi lazım. Önce İstanbul'a sonra tüm Türkiye'ye pazarlanması lazım. İstanbul'un en büyük şansı olarak ilçenin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun için de bir tanıtım atağı başlatılmalı." ifadelerini kullandı.