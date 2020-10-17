Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü silahlı kavgadan yeni görüntüler - Son Dakika

Esenyurt'ta 3 taksicinin öldüğü silahlı kavgadan yeni görüntüler
17.10.2020 14:11
ESENYURT'ta 3 taksicinin öldüğü silahlı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
ESENYURT'ta 3 taksicinin öldüğü silahlı kavganın cep telefonu kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Esenyurt'ta 26 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada taksiciler Cengiz Dayanmaz, kardeşi Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk öldü. Olay sonrası yakalanan 4 kişi tutuklanırken devamında yapılan operasyonda da çok sayıda kişi gözaltına alındı.
O gün Esenyurt Meydanı'nda yaşanan dehşet dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde iki grubun önce sopa ve yumruklarla birbirine girdiği görülüyor. Daha sonra silahlar devreye giriyor. Silahını çeken kişi karşı tarafa defalarca ateş ediyor.
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