Esenyurt'ta ambulansla motosiklet çarpıştı; kaza anı kamerada - Son Dakika

Esenyurt 'ta hasta almak için yolda giden ambulansla motosiklet çarpıştı. Motosikletteki iki kişi savrulup yere düşerken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 13.30'da Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ihbar alan ambulans ekibi hastanın bulunduğu adrese doğru yola çıktı. Ambulans şoförü sokaktan caddeye çıktığı sırada caddede giden motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi havaya savrularak yol kenarına düştü.

Motosikletten fırlayan iki kişiyi gören çevredeki vatandaşlar hemen yaralılara yardıma koştu. Kazaya karışan ambulanstaki sağlık ekipleri de yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine çağrılan başka bir ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralanan iki kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.- İstanbul