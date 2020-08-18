Son dakika haber! ESENYURT'TA BAKKALDA TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ - Son Dakika

Son dakika haber! ESENYURT'TA BAKKALDA TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir bakkal, 13 yaşındaki müşteri kıza sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istendi.

Esenyurt'ta bir bakkal, 13 yaşındaki müşteri kıza sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla linç edilmek istendi. Yabancı uyruklu bakkalı polis kurtardı.

Olay, Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde bulunan bakkalda meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal dükkanı işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkanına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu. Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi, bakkala gelerek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi. Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken aldığı darbelerle hafif şekilde yaralanan Abdülaziz O. sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkartılarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan arbede sırasında dükkandaki bazı mallar yere saçıldı. Dükkana karşı olası bir saldırı nedeniyle polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haber! ESENYURT'TA BAKKALDA TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:21

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ESENYURT'TA BAKKALDA TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ - Son Dakika
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