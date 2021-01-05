Esenyurt 'ta, yeni doğmuş bir bebeğin kutu içerisinde parka bırakılmasıyla ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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