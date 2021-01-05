Son dakika: Esenyurt'ta bir bebeğin parkta terk edilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Esenyurt'ta, yeni doğmuş bir bebeğin kutu içerisinde parka bırakılmasıyla ilgili İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bebeğin terk edilmesine ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri, bölgedeki 17 kameranın görüntülerini inceledi.
Görüntülerden bebeği parka bırakan kişinin İran uyruklu Vahıd A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Bayrampaşa ilçesinde yakalandı.
Bebeğin annesi Shokoufeh P. ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.
Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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