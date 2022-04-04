Son dakika haber! Esenyurt'ta bir kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Esenyurt'ta bir kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü

04.04.2022 15:45
Son dakika haber! Esenyurt'ta bir kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü

Son dakika haberler... Esenyurt'ta Kader Gökçe'yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı Alpaslan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta Kader Gökçe'yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı Alpaslan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haramidere'de dün metrobüsten indikten sonra zor kullanarak ara sokağa götürdüğü Gökçe'yi vurarak öldüren, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Çay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün Haramidere Sanayi metrobüs durağında üst geçitteki merdivenlerden inen Kader Gökçe, şüpheli Alpaslan Çay tarafından zor kullanılarak ara sokağa götürülmüştü. 116. Sokak'ta Gökçe'ye silahla ateş eden Çay, intihar girişiminde bulunmuştu. Kader Gökçe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan zanlı tedavi altına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Esenyurta'ta yaşandı: Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü Esenyurta'ta yaşandı: Metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü ESENYURT'TAKİ KADIN CİNAYETİ:   5 AY ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ ESENYURT'TAKİ KADIN CİNAYETİ:   5 AY ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ Son dakika! Balıkesir'de anne ve oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor Son dakika! Balıkesir'de anne ve oğlunun evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor

Esenyurt, İntihar, Gökçe, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Esenyurt'ta bir kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:52:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Esenyurt'ta bir kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement