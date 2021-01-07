Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı

07.01.2021 20:10
Esenyurt'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı

ESENYURT'TA bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ESENYURT'TA bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardaki evlerinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Örnek Mahallesi 1352 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonrası üst katlardakiler evlerinde mahsur kaldı. Alevlerin yüklediğini görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katlarda kalan kişiler itfaiye merdiveni ile binadan dahiliye edildi. Yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alınırken olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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