Son dakika haber... ESENYURT'TA DOLDURDUĞU MARKET SEPETİYLE KAÇAN KADIN KAMERADA - Son Dakika

Esenyurt'ta, bir kadın müşteri gibi girdiği marketten bin liralık ürünü sepete doldurup, parasını vermeden kayıplara karıştı. Kadının alışveriş yapıp, para vermeden marketten ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ağustos Salı günü saat 21.30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete gelen bir kadın, eline aldığı sepete bin liralık gıda ve temizlik ürünlerini doldurdu. Alışverişini tamamlayan kadın, ürünlerin parasını vermeden marketten ayrıldı. Kadının kaybolduğunu gören market çalışanları, güvenlik kameralarını incelediğinde ürünlerin parasının verilmediğini gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını alan market çalışanları, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kadının alışveriş yaptığı ve marketten ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SEPETLE BERABER GİTMİŞ

İş yerinde yaşanan hırsızlığı anlatan market sahibi ise Saat 21.30 gibi bir müşterimiz geldi. Bir sepet alarak alışveriş yapıyordu. Kasadan geçmeden çıkıp, gitti. Biz sonradan fark ettik. Kamera kayıtlarından fark ettik, çalmış. Alışveriş yapıyormuş gibi davranıyordu. Sepetle beraber gitmiş. Sepetin içinde de bin liraya yakın bir malzeme vardı. Şüphelendik ama geri gelip ödeyeceğini düşündük. Çıktıktan sonra fark ettik ki kasadan geçmiş dedi.