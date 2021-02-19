Son dakika haberi: Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

19.02.2021 04:52

Son dakika haber... Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti Esenyurt'ta akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler geldikleri otomobil ile kayıplara karışırken polis ekipleri olay ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün akşam saat 19: 30 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Panayır Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Gürsel Gürbüz evinin önünde durduğu esnada plakası belirsiz bir araç içerisinden inen silahlı şüpheli veya şüpheliler tarafından sıkılan kurşunla göğsünden yaralanarak yere yığıldı. Saldırı sonrası şüpheli otomobil, olay yerinden kaçarken Gürbüz'ü yerde yaralı halde gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gürsel Gürbüz'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Gürbüz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken hayatını kaybeden Gürsel Gürbüz'ün Tokat Erbaa İlçesi'nin Keçeçi Köyü'nde daha önceden muhtarlık görevi yaptığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Esenyurt, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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