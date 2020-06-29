Son dakika haber! Esenyurt'ta feci kaza: Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber! Esenyurt'ta feci kaza: Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberi... Esenyurt'ta araç trafiğine kapalı meydanda motosiklet süren bir kişi, annesinin yanında yürüyen çocuğa çarptı.

Esenyurt'ta araç trafiğine kapalı meydanda motosiklet süren bir kişi, annesinin yanında yürüyen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, araç trafiğine kapalı olan Esenyurt Meydanı'nda motosiklet süren S.K. isimli kişi, annesi ile yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Ragip'e çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle sürüklendi. Kazanın ardından çocuğun annesi ve çevredekiler yaralanan Ragip'in yardımına koştu. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun kaburgasında kırık tespit edilirken akciğerinin de zarar gördüğü belirlendi. S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Öte yandan, kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Esenyurt'ta feci kaza: Motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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