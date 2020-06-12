Son dakika haber: Esenyurt'ta feci olay...4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü - Son Dakika

Son dakika haber: Esenyurt'ta feci olay...4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta feci olay...4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü Esenyurtta evinin penceresinde oyun oynayan bir çocuk dengesini kaybederek 2.kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
Esenyurt'ta feci olay...4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
İSTANBUL - Esenyurtta evinin penceresinde oyun oynayan bir çocuk dengesini kaybederek 2.kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.
Olay, 16: 00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 752 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2.nci kattaki evinin penceresinde oyun oynayan mısır uyruklu Mahmud A. dengesini kaybederek yere düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada çocukların düştüğünü öğrenip, aşağı inen anne ise göz yaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Mahmud A. hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:16 Kaynak: İHA
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