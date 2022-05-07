Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika
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Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü

07.05.2022 00:42

Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde aralarında husumet olan taraflardan biri, diğerini silahla vurdu.

Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü

İSTANBUL - Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde aralarında husumet olan taraflardan biri, diğerini silahla vurdu. Olayda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 441. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki şahıs sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle, kimliği henüz öğrenilemeyen şahıs, Orhan Arti isimli şahsa silahla ateş etti. Açılan 3 el ateş sonucu ağır yaralanan Orhan A., yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, sokakta emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü
Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta husumetlisini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika


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