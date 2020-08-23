Son dakika haber! ESENYURT'TA İNŞAAT ŞANTİYESİNDEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

Şantiye şefi ile röp.

Görüntü dökümü: -----------------------------Güvenlik kamerasıŞüphelilerin kamyonetle gelişiKamyonete malzeme yüklenişKaçışAktüelOlayın olduğu yer

Esenyurt 'ta inşaat şantiyesine gelen şüpheliler, şantiyede bulunan malzemeleri kamyonete yükleyip kaçtı. O anlar şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:23

Kaynak: DHA

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