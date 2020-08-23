Son dakika haber: Esenyurt'ta inşaat şantiyesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber: Esenyurt'ta inşaat şantiyesindeki hırsızlık güvenlik kamerasında
Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta inşaat şantiyesine gelen şüpheliler, şantiyede bulunan malzemeleri kamyonete yükleyip kaçtı.
Esenyurt
'ta inşaat şantiyesine gelen şüpheliler, şantiyede bulunan malzemeleri kamyonete yükleyip kaçtı. O anlar şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci bulvarında bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, görevlinin öğle yemeğini almaya gittiği sırada şantiyenin önüne kamyonetle gelen beş kişi, etrafı kontrol ettikten sonra kapıdaki zinciri keserek içeriye girdi. Bir kişi kamyonette beklerken diğerleri şantiyenin içindeki malzemeleri yüklemeye başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca kamyonete malzeme yükleyen şüpheliler kısa süre içinde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şantiye şefi Murat Kaya, "Dün öğle saatlerinde 14.00'e doğru oldu. Kamyonla buraya gelmişler. İçeriyi gözetledikten sonra kamyonu yanaştırıp kapının zincirini kesiyorlar. Kamyonu yanaştırdıktan sonra her tarafa dağılıyorlar. Bütün malzemeyi tek tek yüklemeye başlıyorlar, içerideki konteynırları da kontrol ediyorlar. Personellerin yataklarını da kaldırıp dağıtmışlar. Baya yüklü miktarda malzeme çalıyorlar. İş kaybımız çok oldu. Yaklaşık yüz elli, iki yüz bin Türk lirası maddi zararımız var." dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:28
Kaynak: DHA
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