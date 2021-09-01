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ESENYURT'TA, İŞÇİLERİ İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÇALAN HIRSIZI YAKALADI - Son Dakika

ESENYURT'TA, İŞÇİLERİ İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÇALAN HIRSIZI YAKALADI

01.09.2021 09:30

ESENYURT'ta, inşaat işi ile uğraşan Sadık Güdük'ün işçileri için ayırdığı 11 bin lira, 2 kişi tarafından kardeşinin evinden çalındı.

ESENYURT'ta, inşaat işi ile uğraşan Sadık Güdük'ün işçileri için ayırdığı 11 bin lira, 2 kişi tarafından kardeşinin evinden çalındı. Parayı çalan kişileri bulmak için uğraşan Güdük, hırsızları metruk bir binada yakaladıktan sonra polise teslim etti. Şüphelilerin, eve girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesinde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Apartmana önüne gelen 2 şüpheliden biri, Sadık Güdük'ün kardeşine ait birinci kattaki daireye girdi. Güdük'ün, inşaatında çalışan işçilerinin maaşı vermek üzere hazırladığı 11 bin lirayı çalan şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Aynı apartmanın en üst katında yaşayan Sadık Güdük, işe giderken kardeşine ait dairenin kapısını açık görünce durumdan şüphelendi. İlerleyen saatlerde yaptığı telefon görüşmesinde kardeşinin dışarıda olduğunu öğrenen adam, hemen eve gitmesini söyledi. Geri evine dönen kardeşi, paranın yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin sokağa geldiği, birinin apartmana giriş ve çıkış yaptığı anları ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZI KENDİLERİ BULDU

Yaşanan hırsızlığın ardından Sadık Güdük, kamera kayıtlarını da alarak mahallesinde yaşayan vatandaşlara, şüphelileri görüp görmediklerini sormaya başladı. Sorduğu kişilerden biri, eve giren hırsızları tanıdığını ve yaşadıkları yeri söyledi. Aldığı adresi giden Güdük, 2 kişinin parayı çalan hırsızlar olduğunu anlayınca, durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polisler, 2 şüpheliyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Şüphelilerin benzer konulardan suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

BİZ İÇERİ ATIYORUZ, DEVLET GERİ BIRAKIYOR

Hırsızları sora sora kendisinin yakaladığını iddia eden Sadık Güdük, Akşam parayı, sabah çalışanlarına vereceğiz diye kanepenin üzerine koyduk. Sabah kardeşim kahvaltıya gitmiş. Bizi çok iyi tanıyan birisi bunları üzerimize salıyor, bunlar da evdeki parayı alıyor kaçıyor. Dışarı çıkarken kardeşimi arayıp, 'Evde misin' diye sordum. O da 'Ben evde değilim' dedi. Eve fırladım, zaten kapı açılmıştı. Kardeşim benden önce eve geldi. Aradı, 'Paralar yok' dedi. Ertesi gün oldu. Mahallenin gençlerini topladım, 'Bunları tanıyan kim var' dedim. Videoyu gösterdim direkt tanıdılar. Nerede olduklarını sordum, burada bulunan fabrikanın alt tarafında olduğunu söylediler. Gittik baktık, ikisi de orada. Biz içeri atıyoruz, devlet geri bırakıyor dedi. Güdük, Parayı çalışanlarıma verecektim. Adam öyle bir emekçi ki, elinde 10 kilogramlık çekiçle akşama kadar çalışıyor. Halini bir görseniz. O para yenir mi Allah aşkına diye konuştu.

ESENYURT'TA, İŞÇİLERİ İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÇALAN HIRSIZI YAKALADI
ESENYURT'TA, İŞÇİLERİ İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÇALAN HIRSIZI YAKALADI
ESENYURT'TA, İŞÇİLERİ İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÇALAN HIRSIZI YAKALADI
ESENYURT'TA, İŞÇİLERİ İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÇALAN HIRSIZI YAKALADI
ESENYURT'TA, İŞÇİLERİ İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÇALAN HIRSIZI YAKALADI

Cumartesi, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA, İŞÇİLERİ İÇİN AYIRDIĞI PARAYI ÇALAN HIRSIZI YAKALADI - Son Dakika


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