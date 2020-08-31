Son dakika haber... Esenyurt'ta kaçırıldığı sanılan çocuk nedeniyle arbede yaşandı - Son Dakika

Esenyurt'ta evinin adresini tarif etmek için bindiği araçla kaçırıldığı sanılan çocuk nedeniyle, araçtakilerle vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Alınan bilgiye göre, halı yıkamacıda çalışan 2 kişi servis aracıyla İstiklal Mahallesi'nde seyir halindeyken, önceki günlerde iş yerinden çalındığı iddia edilen bir miktar parayı halı yıkamacıya götürerek teslim eden çocuklardan birini fark etti.

Aracı durduran çalışanlar, ailesine uyarıda bulunmak için çocuğu adresine götürmek istedi. Çocuk da çalışanları söz konusu yere götürmek için araca bindi.

Çocuğun kaçırıldığını zannederek duruma tepki gösteren vatandaşlar ile araçtakiler arasında arbede çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çocuğun, adresini soran çalışanları söz konusu yere götürmek için kendi isteğiyle araca bindiği öğrenildi.