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Son dakika haberleri: Kaldırımda gelen ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaldırımda gelen ölüm

17.02.2022 12:36
Son dakika haberleri: Kaldırımda gelen ölüm

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta sabah saatlerinde 60'lı yaşlarında bir vatandaş kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde 60'lı yaşlarında bir vatandaş kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, Hadımköy Yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. Altmışlı yaşlarda bir adam kaldırımda yürürken aniden yere yığıldı. Adamın, fenalaştığını gören vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından 112 ekipleri çağrıldı. 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolda devriye atarken durumu gören polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak emniyet şeridi çekti. Ölen adamın kimliği açıklanmazken, cenazesinin inceleme ardından morga kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan yaşlı adamın kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

(Murat Delice - Mert Yıldırım-İHA)

Son dakika haberleri: Kaldırımda gelen ölüm
Son dakika haberleri: Kaldırımda gelen ölüm

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Esenyurt, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kaldırımda gelen ölüm - Son Dakika


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