Son dakika haber: Esenyurt'ta korkutan iş yeri yangını - Son Dakika

Esenyurt'ta sabah saatlerinde tekstil ve plastik malzeme üretiminin yapıldığı bir iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında tekstil ve plastik malzemelerin üretiminin yapıldığı bir iş yerinde yaşandı. İş yerinin baca kısmında başlayan yangının dumanlarını gören çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Yangın sırasında iş yerinde olan Salim Kaya yaşananları anlatarak, "Bacadan başladı yangın bir anda kıvılcım aldı. Tutuştu. Binayı komple sardı yaralı yok. İtfaiye geldi söndürdü" dedi.

Olay anına tanık olan Mahir Özel isimli bir diğer çalışan ise, "Bir zarar yok bacada yanma olmuş şu anda bir şey yok kimsede çok şükür" diye konuştu. - İSTANBUL