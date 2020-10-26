Esenyurt'ta koronavirüsün hiçe sayılarak parti düzenlenen gece kulübü zabıta tarafından mühürlenerek kapatıldı. Esenyurt'ta önceki gün gece saatlerinde bir mekanda sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti düzenlendi. Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişinin, maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmediği görüntülere yansıdı. Görüntüler üzerine Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, polis ekiplerine işlem yapmaları yönünde talimat verdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklular tarafından partinin düzenlendiği gece kulübü belirlendi. Ardından Esenyurt Zabıta ekipleri, gece kulübünü mühürleyerek kapattı.- İstanbul
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: ESENYURT'TA KORONAVİRÜSÜN HİÇE SAYILARAK PARTİ YAPILDIĞI GECE KULÜBÜ KAPATILDI - Son Dakika