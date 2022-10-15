Son dakika haberleri | Esenyurt'ta makas atarak yarışan gençlerin kaza anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Esenyurt'ta makas atarak yarışan gençlerin kaza anı kamerada

15.10.2022 12:23

Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta makas atarak yarışan gençlerin kaza anı kamerada Trafikte yarışırken kaza yapan gençler, kendilerini videoya aldı: "Yapış arkasına, ne olacak?

Esenyurt'ta makas atarak yarışan gençlerin kaza anı kamerada

Trafikte yarışırken kaza yapan gençler, kendilerini videoya aldı: "Yapış arkasına, ne olacak?"

İSTANBUL - Esenyurt'ta iki genç, trafikte karşılaştıkları başka bir otomobille yarışmaya çalışırken hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. Makas atarak ilerledikleri sırada önlerindeki farklı bir araca çarparak kaza yapan gençler, olay anını videoya aldı. Gençlerden birinin olay sırasında "Yapış arkasına, ne olacak ki? dediği görüntüler cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere bağlantı yolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir araçla seyir halinde giden iki şahıs, önlerinde seyahat eden başka bir otomobille yarışmaya başladı. Kendi canlarını ve trafikteki diğer vatandaşları hiçe sayarak, hızlı şekilde ve makas atarak ilerleyen şahıslar, bu durumu cep telefonu ile videoya aldı. Videoda gençlerden birinin diğerine "Yapış arkasına, ne olacak?" dediği duyulurken önlerindeki otomobili geçmeye çalışan şahıslar, bir anda dikkatlerinin dağılması sonucu önlerindeki otomobile çarptı. Şahısların umursamaz şekilde trafiği birbirine katması görenleri şaşkına çevirirken yaşanan kaza anı gençlerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anı cep telefonu kamerasında

Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde gençlerin, geçmeye çalıştıkları otomobile "Yapış arkasına, ne olacak? Nereye kaçıyorsun?" dediği, hem otomobili hem de kendilerinin makas atarak ilerlediği ve en sonunda önlerindeki farklı bir otomobile çarparak durabildikleri görüldü.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Esenyurt'ta makas atarak yarışan gençlerin kaza anı kamerada - Son Dakika

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