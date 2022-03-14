ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika
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ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

14.03.2022 15:45

ESENYURT'ta, annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola çıkan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak, öldü.

ESENYURT'ta, annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola çıkan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak, öldü. Kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

Olay saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'ta meydana geldi. Annesi, 3 yaşındaki Ali G.'yi arkadaşına emanet etti. Kadının elinden kurtulan ve yola çıkan Ali G., o sırada yoldan geçen 34 UVP 19 plakalı minibüsün altında kaldı. Kaza sonrası sürücü minibüsü durdurdu. Çevredekiler minibüsün altında kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Kaza anında olay yerinde olan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Ambulans geldi götürdü." dedi. Çocuğun minibüs altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

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Esenyurt, Polis, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ - Son Dakika
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