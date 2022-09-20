Son dakika haber | ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ BABA İLE 3 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber | ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ BABA İLE 3 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ

20.09.2022 21:31

Gelen son dakika haberine göre ESENYURT'ta şoförünün hatalı sollama yatığı iddia edilen minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarptı.

ESENYURT'ta şoförünün hatalı sollama yatığı iddia edilen minibüs, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki 3 yaşındaki Hüseyin Elhamud olay yerinde hayatını kaybederken, baba Rakam Elhamud ağır şekilde yaralandı. Baba Elhamud da kaldırılıdğı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Kaza, saat 18.00 sıralarından Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförü Levent G.'nin hatalı sollama yaptığı iddia edilen 34 LDG 871 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 80 MA 2157 plakalı kağıt toplama işi yapan ailenin motosikletine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Rakam Elhamud yola savrulurken, 3 yaşındaki oğlu Hüseyin Elhamud minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Elhamud'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Rakam Elhamud ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Baba Elhamud da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Minibüs şoförü Levent G. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Kağıt toplayıcısı baba ve 3 yaşındaki çocuğu hatalı sollama kurbanı oldu Kağıt toplayıcısı baba ve 3 yaşındaki çocuğu hatalı sollama kurbanı oldu Baba 17. Bölüm Ön İzleme Baba 17. Bölüm Ön İzleme
Kaynak: DHA

Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ BABA İLE 3 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | ESENYURT'TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTEKİ BABA İLE 3 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ - Son Dakika
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