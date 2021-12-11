Son dakika haber... Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!

Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla