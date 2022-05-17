Son dakika haber... Esenyurt'ta parkta işlenen kadın cinayeti davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Esenyurt'ta parkta işlenen kadın cinayeti davasının görülmesine devam edildi

17.05.2022 12:57
Son dakika haber... Esenyurt'ta parkta işlenen kadın cinayeti davasının görülmesine devam edildi

Son dakika haberine göre Esenyurt'taki bir parkta, tehdit edildiği ve uzaklaşma kararı çıkartmak istediği Erdal Dönmez tarafından bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Esenyurt'taki bir parkta, tehdit edildiği ve uzaklaşma kararı çıkartmak istediği Erdal Dönmez tarafından bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün kardeşi Onur Yılmaz, sanığın olay günü eve geldiğini söyleyerek "'Ablama 'benim olmazsan seni öldürürüm' dedi" şeklinde beyanda bulundu.

Esenyurt'ta 24 Aralık 2021'de kendisini tehdit eden ve uzaklaşma kararı çıkartmak istediği Erdal Dönmez tarafından öldürülen 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Erdal Dönmez Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Sanığın elindeki bıçak ile kadına defalarca vurduğunu gördüm"

Duruşmada beyanda bulunan tanık Ferhat Atmaca, sanık ve maktulü tanımadığını ancak olay günü parkta bulunduğunu söyleyerek, "Parkta gezerken bir erkek ve kadının tartıştığını gördüm. Karı koca kavgası diye düşünerek yoluma devam ettim. Sonra kadın 'yeter yeter' dedi. Ardından 'yardım edin imdat' dedi. Sanığın elindeki bıçak ile kadına defalarca vurduğunu gördüm. Yanlarına doğru yönelince elinde bıçak olan adam kaçtı" dedi.

"Benim olmazsan seni öldürürüm"

Meryem Yılmaz'ın kardeşi tanık Onur Yılmaz ise "Maktul ile aynı evde yaşıyorduk. Olay günü sanık ev kapısını zorladı. Açmayınca tekme attı. Kapı kırılmasın diye ablam kapıyı açınca sanık içeri girdi. Ablam bana 'odaya geç sana zarar verir' dedi. Odanın dışında ikisi bağırıp çağırıyordu. Erdal'ın 'benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Sonra Erdal evden çıktı. Ardından da ablam markete gitmek için evden çıktı. Sonra ablamın öldürüldüğü haberini aldım" şeklinde beyanda bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 24 Aralık 2021'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, maktul Meryem Yılmaz'ın bir parkta 16 bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Olaya ilişkin tespit edilen sanık Erdal Dönmez ile maktul Meryem Yılmaz'ın yaklaşık bir yıl önce tanıştıkları belirtilen iddianamede aralarında gönül ilişkisi olduğu da açıklanmıştı. Sanığın olay gününden önce maktulü öldüreceğine dair mesajlar gönderdiği ve olay günü de parka görüşmek için çağırdığı iddianamede ifade edilmişti. Sanık Dönmez ile maktul Yılmaz'ın parkta tartıştığı ve sanığın üzerinde bulunan bıçakla maktulü 16 kez bıçakladığı iddianamede anlatılmıştı. İddianamede, sanık Erdal Dönmez'in 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Onur Yılmaz, Esenyurt, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Esenyurt'ta parkta işlenen kadın cinayeti davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika


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