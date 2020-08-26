Son dakika haber: Esenyurt'ta plastik ham madde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haber: Esenyurt'ta plastik ham madde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta plastik ham madde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı Esenyurt'ta plastik ham madde imalatı yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı.

Esenyurt'ta plastik ham madde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta plastik ham madde imalatı yapan bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı

Olay, saat 03: 00 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi 1587.Sokak'ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik ham madde imalatı yapılan fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikada bulunan bekçi bir anda alevlerin yükseldiğini görünce korku ve panikle itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle alevler içerisinde kalan fabrikadaki yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebini henüz bilmediklerini ifade eden fabrika sahibi Semih Ahmet,

"Yangının sebebini bilmiyorum, elektrik kontağı falan diyorlar. İçeride iki kişi vardı ama makineler kapalı ve çalışmıyordu. Bana da haber verdiler ben de geldim. Daha önce de ufak bir yangın çıkmıştı zaten. " diye konuştu

Son dakika haber: Esenyurt'ta plastik ham madde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı

Esenyurt, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 05:17

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Esenyurt'ta plastik ham madde imalatı yapan fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
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