Esenyurt'ta şaşkın hırsız kaçarken arkadaşına çarptı... O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Esenyurt'ta şaşkın hırsız kaçarken arkadaşına çarptı... O anlar kameralara yansıdı

İSTANBUL Esenyurt'ta dakikalar içerisinde tekel bayisinden yaklaşık 200 bin TL değerindeki ürünü çalan hırsızlar, sitenin temizlikçisinin gelmesiyle birlikte kaçmaya çalışırken, arkadaşlarına çarptı. Araba kaputuna tutunan arkadaşlarına da aldırış etmeyen hırsızlar, arkalarına bakmadan kaçarken, yaşanan o anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün 05.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde araba ile dükkanın bulunduğu caddeye gelen hırsızlar, saniyeler içerisinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Dükkanın içerisinde buldukları alkol ve sigara kolilerini koşarak arabaya taşıyan hırsızlar, o sırada caddeden geçen sitenin temizlikçisine yakalandı. Aralarında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından panikleyen hırsızlar, geldikleri araba ile kaçmaya çalışırken arkadaşlarına çarptı. Kaputa tutunan arkadaşlarına aldırmayan hırsızlar ise durmayarak kayıplara karıştı. Yaşanan o trajikomik hırsızlık anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Temizlikçi arkadaş olmasa dükkanı götüreceklerdi"

Yaşanan hırsızlığı anlatan dükkan sahibi Atakan Çiçekçi, "Saat 05.00 sıralarında dükkanı soymuşlar. Emniyetten arkadaşlar beni aradı, o şekilde olaydan haberim oldu. Hırsızlığın yaşandığı esnada bizim sitenin temizlikçisi bir arkadaş var. O arkadaş olayı görüyor ve konuya müdahil oluyor. Kısa süreli aralarında arbede çıkıyor. Zaten o arkadaş olmasa dükkanı komple götürecekler. Yaklaşık 200 Bin TL'lik zarar var" dedi.

"Çarptıkları hırsız kaputta asılı kaldı"

Hırsızların panikle kaçarken kendi arkadaşlarına çarptığını ifade eden Çiçekçi, "Hırsızlar kaçarken temizlikçi arkadaş onlara tekme ve tokat atıyor. Tabi heyecanla arabaya binen hırsızlar kaçarken bir arkadaşlarına çarpıyor. Arkadaşları kaputta asılı halde hırsızlar kayıplara karışıyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Polis arkadaşlarımız hemen olaya müdahale etti. Allah onlardan ve duyarlı vatandaşımızdan razı olsun. O arkadaş olmasa zararımız çok daha fazla olabilirdi" dedi.