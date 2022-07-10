Sağanak sonrası İstanbul ve Ankara'da birçok ev ev iş yerini su bastı

İstanbul'da gece boyunca etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur sonrası bazı ilçelerde hayat felç oldu. Esenyurt'ta dere taştı bir ev ve işyerini bu bastı. Haramidere'nin taşması sonucu en çok Pınar ve Yeşilkent mahalleleri de etkilendi.

2 AİLE KURTARILDI

İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler baskının ardından gece boyunca bodrum katlarda su baskını yaşanan evlerde arama çalışmalarını sürdürdü.

BEYKOZ'DA BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Beykoz'da da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Caddeler ve bazı evler su altında kaldı. Yalı Mahallesi Meydan Sokakta bulunan bir eve yıldırım düştüğü iddia edildi. Yıldırım düşen ev tutuştu. Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralı vatandaşları bölgedeki hastaneye sevk etti. Beykoz'da aşırı yağış sebebiyle sahil yolu, caddeler ve bazı sokaklar su altında kaldı. Bir evi ise aşırı yağış sebebiyle su bastı. İtfaiye ekipleri su basan evde tahliye çalışması yaptı.

ANKARA'DA DA YİNE SEL MEYDANA GELDİ

Ankara'da da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi. Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AFAD'DAN 7 İLE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

AFAD ise yaptığı açıklamada İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, bugün ilk saatlerden itibaren, İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; Bal İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bursa ve Balıkesir il AFAD müdürlüklerimiz teyakkuza geçirildi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.