Son dakika haber! Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadını kurtaran adam konuştu - Son Dakika

Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadını kurtaran adam konuştu

İdris Dikyar: "Birden teyzenin suya girmesini gördük atladık kurtardık"

"Sağlık durumu iyiydi, elleri biraz parçalanmıştı"

İSTANBUL - Esenyurt'ta şiddetli yağmurun ardından sel sularına kapılan kadını kurtaran adam konuştu. Esnaf İdris Dikyar, "Birden teyzenin suya girmesini gördük atladık kurtardık. Sağlık durumu iyiydi. Elleri biraz parçalanmıştı" dedi.

Esenyurt'ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından Pınar Mahallesi'nde birçok evin bodrum katı sular altında kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapılmıştı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın ise sel sularına kapılmış ve o esnada orada bulunan bir adam kurtarmıştı. Kadını sel sularından kurtaran esnaf İdris Dikyar yaşadıklarını ve kadını nasıl kurtardığını anlattı.

"Sağlık durumu iyiydi, elleri biraz parçalanmıştı"

Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen İdris Dikyar, "Bir den bire dolu yağmaya başladı. Orta yaşlarda bir ablaydı. Suya girme dediğimiz halde suya atladı. Suya kapılıp gitti. Bu taraftan kurtaramadık. 10 metre aşağıdan kurtardık. Sağlık durumu iyiydi. Elleri biraz parçalanmıştı. Komple buraları su bastı. Pazardan gelip eve gitmeye çalışıyordu bir den suya kapıldı. O sırada su girmesin diye dükkanı kapatmaya çalışıyorduk. Birden teyzenin suya girmesini gördük atladık kurtardık" dedi.